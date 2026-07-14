Elsalvadorilainen Ivan Barton ja yhdysvaltalainen Ismail Elfath tuomitsevat jalkapallon MM-kisojen välierät.

35-vuotias Barton on vuorossa tiistai-iltana pelattavassa Ranskan ja Espanjan välisessä semifinaalissa.

Bartonille ottelu on neljäs meneillään olevissa MM-kisoissa. Pudotuspeleissä hän tuomitsi Sveitsin ja Kolumbian välisen neljännesvälieräottelun, joka ratkesi maalittomana Sveitsille vasta rangaistupotkukilpailun jälkeen. Barton jakoi kyseisessä ottelussa peräti viisi keltaista korttia.

Bartonin turnauksen kohahduttavin hetki osui kuitenkin heti alkuun, kun tuomari ajoi Paraguayn Miguel Almironin suoralla punaisella kortilla ulos alkulohkon ottelusta Turkkia vastaan.

Almiron peitti suunsa puhuessaan turkkilaiselle Mert Müldürille, mikä on nykysäännöissä kielletty. Barton päätti tuomiosta nähtyään tilanteen videolta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun pelaaja saa punaisen kortin suunsa peittämisestä.

Barton tunnetaan jämäkkäotteisena erotuomarina. Vuoden 2023 Pohjois- ja Väli-Amerikan maiden Kansojen liigassa hän keskeytti Meksikon ja Yhdysvaltojen välisen välieräottelun kuultuaan homofobisia huutoja katsomosta. Ottelussa hän jakoi peräti neljä punaista korttia.

Elfath sai Uruguayn kuumakalleen kimppuunsa

Keskiviikon toisessa välierässä Englannin ja Argentiinan välillä oikeutta jakaa marokkolaissyntyinen Ismail Elfath, joka muutti Yhdysvaltoihin 25 vuotta sitten ja viheltää sarjatasolla MLS:ssä.