MTV Urheilun asiantuntija ja entinen mestarikartturi Jonne Halttunen kertoi rallistudiossa, miten rallin MM-sarjan aikakortit toimivat.

MM-sarjan ralleissa jokaisen osallistujan kisa-aikataulut ovat tarkasti suunniteltuja ja seurattuja. Ajoista pidetään kiinni erityisten aikakorttien avulla, joita päivitetään ja täytetään kisan aikana monta kertaa.

Pääkuvan videolla MTV Urheilun asiantuntija Jonne Halttunen kertoo, miten aikakortit toimivat, ja minkälaista stressiä ne kartanlukijoille aiheuttavatkaan.

Tätä nykyä aikakortit ovat kartanlukijan vastuulla, mikä aiheuttaa nuotinluvun lisäksi merkittävää stressiä karttureille.

– Näitä kortteja on sellainen 10-15 per kilpailu. Ennen koronaa, aina kun aloitit rallin ja tulit aika-asemalle, sait silloin sen kortin. Korona muutti tilanteen niin, että järjestäjä antaa aina sen koko nipun aikakortteja ennen kilpailua. Se on aikamoinen stressinaihe meille karttureille. Jos hukkaat yhdenkin tällaisen kortin viikonlopun aikana, se ralli loppuu siihen. Nykyään se on karttureiden vastuulla kantaa nuo kortit, Halttunen kertoo.