Mansikkalajikkeissa on toki eroja ja vain maistamalla voi selvittää oman suosikkinsa. Lajikevalikoimaan vaikuttaa, mihin aikaan mansikoita on ostamassa.

Tuoreen suomalaisen mansikan satokausi kattaa siis jo lähes puoli vuotta, kiitos uusien lajikkeiden ja viljelymenetelmien kehittymisen.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta muistutetaan tiedotteessa , että vaikka suomalainen mansikka usein mielletään kesämarjaksi, sen satokausi ulottoo nykyisin toukokuusta syyskuuhun.

– Suomen kesä on otollinen mansikalle, sillä pitkät päivät ja viileät kesäyöt lisäävät makeutta. Hyvä mansikkasää on sopivan lämmin, mutta kovalla helleputkella mansikat kypsyvät kertarysäyksellä, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry:n toiminnanjohtaja Heidi Wirtanen muistuttaa.

Satokauden jälkeen mansikan suosio jatkuu pakastemarjana ja jalosteina. Suomalaisten pakastemansikoiden etuna on myös se, että niitä ei tarvitse kuumentaa kuten ulkomaisia mansikoita.