Kotimaisen mansikan satokausi on nykyään yllättävän pitkä, muistutetaan Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta.
Moni odottaa jo kieli pitkällä kesän kotimaista mansikkasatoa.
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta muistutetaan tiedotteessa, että vaikka suomalainen mansikka usein mielletään kesämarjaksi, sen satokausi ulottoo nykyisin toukokuusta syyskuuhun.
Tuoreen suomalaisen mansikan satokausi kattaa siis jo lähes puoli vuotta, kiitos uusien lajikkeiden ja viljelymenetelmien kehittymisen.
- Toukokuussa ensimmäiset varhaismansikat saapuvat kauppoihin tunneli- ja kasvihuoneviljelmiltä. Mansikoiden istutus on alkanut jo tammi-helmikuussa.
- Kesäkuun alkupuolella mansikan satokausi on vauhdissa. Kotipakastajan ei siis tarvitse odottaa heinäkuulle!
- Elo-syyskuussa myöhäiset ja jatkuvasatoiset lajikkeet tarjoavat makeita marjoja aina hallaöihin saakka.
Lue myös: Älä heitä mansikoiden kantoja roskiin – syy saattaa yllättää
Oma lajikesuosikki selviää maistamalla
Mansikkalajikkeissa on toki eroja ja vain maistamalla voi selvittää oman suosikkinsa. Lajikevalikoimaan vaikuttaa, mihin aikaan mansikoita on ostamassa.