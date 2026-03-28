Jokerit avasi Helsingissä Mestiksen jääkiekkofinaalit lauantaina 3–2-kotivoitolla imatralaista Ketterää vastaan. Mestiksen mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa.
Finaaleihin kohtuullisen helposti edennyt runkosarjavoittaja Jokerit joutui Ketterää vastaan ahtaalle. Imatralaisvierailijalla oli takanaan fyysiset puolivälierä- ja välieräsarjat RoKia ja IPK:ta vastaan, joten Ketterä oli kamppailuun valmiina.
Lauantaina Jokerien 3–2-voitto-osuman laukoi sen tehohyökkääjä Alexander Forslund reilut neljä minuuttia ennen kolmannen erän loppua.
Ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä tehneen Ketterän päätöserää haittasi puolustaja Peetu Kiukkaan laitataklauksesta hankkima 2+10 minuutin jäähy.
Mestis-finaaleja kohtaan on mielenkiintoa, sillä Helsingin Pasilan hallissa ottelua seurasi 4 849 katsojaa.