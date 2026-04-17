Lappeenrannan SaiPa menetti kahden maalin johtonsa KooKoota vastaan, joka jyräsi lopulta 4-2-voittoon. SaiPan romahdus puhututti MTV:n Hockey Night -lähetyksessä.

SaiPa siirtyi avauserässä 2-0-johtoon KooKoon virheiden ansiosta. KooKoo kavensi toisessa erässä, ja nousi erittäin väkevällä kolmannen erän pelillä voittoon. Kolmannessa erässä laukaukset maalia kohti menivät KooKoolle peräti 14-2. Jesse Joensuulla oli näkemys, mikä aiheutti SaiPan sulamisen.

– Mä haluaisin esittää teorian, että kun ensimmäisestä erästä lähdettiin 0-2-lukemista ja millä tavalla ne maalit tulivat, niin oliko vähän hyvän olon tunnetta puserossa ja sellainen fiilis, että tämä meidän juttu rullaa nyt hyvin. KooKoo tuli todella nälkäisenä toiseen erään ja SaiPa ei saanut missään vaiheessa koneita käyntiin, Joensuu pohti lähetyksessä.

– Hyvä pointti. Luuliko SaiPa, että tämä nyt kävellään ja taputellaan tässä. Ei mennyt ihan niin, Antti-Jussi Niemi komppasi.

SaiPa saa nopeasti revanssinsa, sillä seuraava kohtaaminen on luvassa lauantaina Lappeenrannassa kello 17.00.

