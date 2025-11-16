Tekoäly teki jotakin, joka sai asiantuntijat kauhistumaan

ChatGPT suosi ensimmäistä lukemaansa ansioluetteloa

Kaikki hakijat olivat yhtä päteviä, mutta he erosivat nimien ja käytyjen yliopistojen osalta. Hakijoilla oli myös eri hintatason harrastuksia vapaa-ajallaan.

Kalliit koulut ja harrastukset nostivat valintamahdollisuuksia

Etnisyys vaikutti päätöksentekoon

Tutkimuksessa valintatodennäköisyyteen ei vaikuttanut ainoastaan ansioluettelon sijainti listalla tai koulutuksen kustannus, vaan myös hakijan nimi.

Esimerkiksi afroamerikkalaiseen tai latinalaisamerikkalaiseen taustaan viittaavat nimet hyötyivät ansioluettelossa esiintyvistä keskiluokkaisuutta korostavista tiedoista, kuten korkeakoulutuksesta tai harrastuksista.

Osa työnhakijoista pyrkii manipuloimaan tekoälyä

Tekoäly voi oppia suosimaan tiettyjä piirteitä, kuten kalliita kouluja tai harrastuksia, ja hakijat tiedostavat tämän. Kun kaikilla ei ole pääsyä vastaaviin resursseihin, osa hakijoista saattaa liioitella tai jopa vääristää tietojaan parantaakseen mahdollisuuksiaan tulla valituiksi.