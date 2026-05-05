Tekoalymalleja saatetan alkaa vahtia Yhdysvalloissa viranomaisten toimesta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times.
Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen and OpenAI:n edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa.
Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa.