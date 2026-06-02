Viikonloppu oli sinivalkoisittain riemukas myös amerikkalaisessa jalkapallossa.
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue eteni EM-loppuotteluun voittamalla neljän joukkueen alkusarjassa kaikki kolme otteluaan.
EM-alkusarjan päätöksessään Suomi nuiji lauantaina Zaragosassa hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan komeasti 31–13 (7–0). Eniten pisteitä rohmusi Tytti Kuusinen: 18.
Suomen amerikkalaisen jalkapallon liiton tiedotteessa hehkutetaan, että Suomi sai revanssin joukkueiden edellisestä kohtaamisesta, joka oli päättynyt Vantaalla vuonna 2023 Espanjan 12–0-voittoon.
Aiemmin Suomi oli voittanut Saksan 21–7 ja Ison-Britannian jatkoajalla 6–3.
Suomi kohtaa EM-loppuottelussa Saksan, joka voitti alkusarjassa kaksi matsia ja hävisi Suomelle. Finaali pelataan Vantaan Myyrmäessä lauantaina 22. elokuuta.
Suomi saavutti viimeksi EM-pronssia vuonna 2024. Sitä ennen se oli voittanut Euroopan mestaruudet 2015 ja 2019. MM-kisoista Suomella on kolme pronssia.