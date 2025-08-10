Vakuutusyhtiö: Sähköautot voivat lisätä vaarallista ilmiötä liikenteessä

Myös poliisi on ilmaissut huolensa kännykän käytöstä ajon aikana.

Sähköautot yleistyvät Suomessakin ja sen myötä myös kännykän käyttö lisääntyy liikenteessä. Näin toteaa Lähi-Tapiolan autopalveluista ja liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Hänen mukaansa moni sähköautoilija haluaa tarkastaa seuraavan latauspisteen sijainnin ja sen, onko latauspisteellä tilaa, vaikka pysähtyminen veisi vain muutaman minuutin.

– Jos kyydissä on joku, apukuski voi tarkastaa latauspisteen tilanteen. Vaikka kuskilla on vastuu omasta ajamisestaan, myös kyydissä olevilla on velvollisuus avata suunsa, jos kuskin huomio on puhelimen ruudussa, Alaviiri sanoo tiedotteessa.

Poliisi on kertonut jo viime syksynä olevansa huolissaan puhelimen käytön lisääntymisestä ajon aikana.

Lisäksi kansainvälinen ESRA3-tutkimus kertoo, että Suomessa käytetään puhelinta muita maita enemmän ratin takana ollessa. Tutkimukseen osallistui 42 000 tienkäyttäjää 39 eri maasta.

Onko pakko näpytellä?

Lähi-Tapiolan teettämästä Arjen katsaus -kyselystä ilmenee, että 50 prosenttia suomalaisista kokee puhelimen käytön ajon aikana niin vaaralliseksi, että kuskien ei pitäisi käyttää puhelinta edes pysähtyneenä liikennevaloihin.

38 prosenttia on sitä mieltä, että puhelimen käyttö on vaarallista liikkuvassa, mutta ei pysähtyneessä autossa.

Kaksi prosenttia suomalaisista ei pidä puhelimen käyttöä ajon aikana lainkaan vaarallisena.

Alaviiri muistuttaa, että puhelinta ei ole suinkaan pakko näpytellä liikennevaloissa, vaikka laki nykyään sallii sen. Puhelimen käyttö ja valojen vaihtumisen seuraaminen yhtä aikaa on kuljettajalle vaikeaa.

– Puhelinta liikennevaloissa näppäillyt joutuu siis käytännössä usein lähtemään liikkeelle kiireellä ajatukset vielä puoliksi muualla.

Asia on nyt erityisen ajankohtainen, sillä pienet koululaiset ovat ilmaantumassa liikenteeseen.

– Jos esimerkiksi sivusta tielle juokseekin lapsi tai jotain muuta yllättävää tapahtuu, kuski ei välttämättä ehdi reagoida.

Puhelimen käyttö on ollut mukana keskimäärin vähintään 3–5:ssä kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa joka vuosi, kertovat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat.

Puhelin liikenteessä pelottaa

Vakuutusyhtiön kyselyyn vastanneista 56 prosenttia kertoo pelkäävänsä liikenteessä puhelimia, jotka vievät kuljettajin tai jalankulkijoiden huomion.

Alaviirin mukaan pelko on täysin oikeutettu.

Puhelimen käyttö ajaessa ei heikennä ainoastaan omaa, vaan myös muiden tienkäyttäjien turvallisuutta.

– Meillä on runsaasti korjausvelkaa tiestössä, kovaa kyytiä vanheneva autokanta ja liuta muita vaaroja, joihin yksittäinen kuski ei voi vaikuttaa. Puhelimen käyttö ajaessa on yksi harvoista riskeistä, jonka voimme ihan itse päättää olla ottamatta, Alaviiri sanoo.

Lähi-Tapiolan kyselyyn vastasi 1 047 ihmistä viime vuoden lopulla.

