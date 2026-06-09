Ukrainan droonisodankäynnin kaksijakoinen tilanne puhuttaa johtajia Tallinnassa.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat kerääntyneet Tallinnaan huippukokoukseen. Mukana ovat muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Suomen pääministeri Petteri Orpo sekä alueen muut johtajat.
Virallisina keskustelunaiheina ovat Ukraina, Euroopan turvallisuus ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset koko Itämeren alueeseen.
Ennakkoon katseet ovat kuitenkin olleet Itämeren alueen droonitilanteessa. Ukrainan kiihtyneet iskut Venäjälle ja sen öljysatamiin ovat näkyneet ja kuuluneet Suomea myöten. Viimeksi maanantaina Nato-hävittäjä ampui droonin alas Latviassa.
Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskyin tänään Tallinnassa.
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Kitkerää sivumakua
Suuri kysymys ennen Zelenskyin saapumista Tallinnaan oli se, kuinka voimakkaasti Itämeren alueen johtajat kritisoivat Ukrainaa sen aiheuttamasta drooniuhasta sivullisissa maissa, kuten Suomessa. Asiasta keskusteltiin MTV Uutiset Liven lähetyksessä tiistaina päivällä.
– Droonit ovat nyt Baltian maiden ja myös Suomen poliittisen johdon sydämen päällä. Olemme joutuneet tekemisiin sellaisen asian kanssa, jota emme vuosi pari sitten osanneet ajatellakaan, MTV Uutisten ulkomaantoimittaja kommentoi.