– Droonit ovat nyt Baltian maiden ja myös Suomen poliittisen johdon sydämen päällä. Olemme joutuneet tekemisiin sellaisen asian kanssa, jota emme vuosi pari sitten osanneet ajatellakaan, MTV Uutisten ulkomaantoimittaja kommentoi.

Ennakkoon katseet ovat kuitenkin olleet Itämeren alueen droonitilanteessa. Ukrainan kiihtyneet iskut Venäjälle ja sen öljysatamiin ovat näkyneet ja kuuluneet Suomea myöten. Viimeksi maanantaina Nato-hävittäjä ampui droonin alas Latviassa.

Jarno Miettinen

Kaksijakoinen tilanne

– Kyllä siellä vaikeassa paikassa ollaan, jos Baltian maiden ja Pohjoismaiden pääministerit joutuisivat jollain tapaa kritisoimaan Ukrainaa, että hillitkää tätä teidän droonitoimintaanne. Keskustelu muuttuisi hyvin nopeasti kiusalliseksi, Kivimäki sanoo.