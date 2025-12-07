Jiri Viitamäkeä Salatuissa elämissä näyttelevä Mikko Parikka jäi isyyslomalle. Paluupäivä on jo tiedossa.
Vuonna 2024 odotetun paluun Salatut elämät -sarjaan tehnyt näyttelijä Mikko Parikka jäi isyyslomalle sarjasta. MTV Uutiset tapasi Parikan Salkkareiden studiolla.
Neljän lapsen isänä Parikka on aiemminkin jäänyt isyysvapaalle työstään, mutta tällä kertaa se tuntuu erityiseltä. Parikka tietää, että tämä on hänen viimeinen isyyslomansa.
– Nyt kun sen tiedostaa ja elää sitä vauva-arkea, niin haluaisi tarttua jokaiseen hetkeen ja pitää niistä kaksin käsin kiinni. Se on katkeran suloista. Kun joku vaatekertakin jää pieneksi, tulee ajatus, että en enää koskaan tule pukemaan omille lapsilleni tämän kokoisia vaatteita. Ihanaa ja surullista samaan aikaan, Parikka toteaa haikeana.
Lue lisää: Salkkarit-Jiri kipuilee oman kehonsa kanssa – näyttelijä Mikko Parikka toivoo lisää keskustelua miesten ulkonäköpaineista
Hän aikoo ottaa viimeisestä isyyslomastaan kaiken irti.