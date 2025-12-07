



Mikko Parikka jäi isyyslomalle Salkkareista – viimeinen vauvavuosi tuo mukanaan myös haikeutta Mikko Parikka jättää Jirin roolin hetkeksi ja siirtyy hoitamaan perheen pienokaista. Julkaistu 07.12.2025 20:06 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Jiri Viitamäkeä Salatuissa elämissä näyttelevä Mikko Parikka jäi isyyslomalle. Paluupäivä on jo tiedossa. Vuonna 2024 odotetun paluun Salatut elämät -sarjaan tehnyt näyttelijä Mikko Parikka jäi isyyslomalle sarjasta. MTV Uutiset tapasi Parikan Salkkareiden studiolla. Neljän lapsen isänä Parikka on aiemminkin jäänyt isyysvapaalle työstään, mutta tällä kertaa se tuntuu erityiseltä. Parikka tietää, että tämä on hänen viimeinen isyyslomansa. – Nyt kun sen tiedostaa ja elää sitä vauva-arkea, niin haluaisi tarttua jokaiseen hetkeen ja pitää niistä kaksin käsin kiinni. Se on katkeran suloista. Kun joku vaatekertakin jää pieneksi, tulee ajatus, että en enää koskaan tule pukemaan omille lapsilleni tämän kokoisia vaatteita. Ihanaa ja surullista samaan aikaan, Parikka toteaa haikeana. Lue lisää: Salkkarit-Jiri kipuilee oman kehonsa kanssa – näyttelijä Mikko Parikka toivoo lisää keskustelua miesten ulkonäköpaineista Hän aikoo ottaa viimeisestä isyyslomastaan kaiken irti.





– Kun viimeksi jäin isyyslomalle, elettiin korona-aikaa eikä minnekään voinut mennä. Mutta nyt monet ovat ehdottaneet muskaria ja vauvauintia, niin katsotaan, mitä tässä keksitään. Odotan eniten kuitenkin sitä, että pääsen viettämään enemmän aikaa perheemme uuden tulokkaan kanssa. Syksy on ollut työntäyteinen, Parikka sanoo.

Hän on suunnitellut jo töihin paluupäivänsä ja se ajoittuu keväälle.

– Viime kerralla lopetin Salkkareissa, kun jäin isyyslomalle. Nyt kaikki on erilaista, kun paluupäivä on jo kalenterissa. En usko pääseväni Jiristä enää koskaan eroon, Parikka naurahtaa.

Parikan puoliso somevaikuttaja Sara Parikka työskentelee paljon kotona, mutta Mikko Parikka ottaa nyt päävastuun vauvan hoidosta ja päästää puolisonsa vuorostaan töihin.

– Onneksi Saralla on sellainen työ, että se mahdollistaa myös sen, että voimme viettää yhdessäkin aikaa.

Parikoiden kolme tytärtä ovat olleet innoissaan uudesta perheenjäsenestä.

– Sitä on ollut mahtavaa seurata. Etenkin kaksi vanhinta tytärtäni ovat jo ihan todella hyviä hoitamaan vauvaa. He jopa suunnittelevat päivärytminsäkin siten, että saisivat olla mahdollisimman paljon veljensä kanssa ja sitten heitä harmittaa, kun vauva onkin päiväunilla, Parikka naurahtaa.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.