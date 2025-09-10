Jethro Rostedt tuomittiin veropetoksista – tällaisen summan hän joutuu maksamaan

Jethro Rostedt määrättiin korvaamaaan kaikkiaan veroja Verohallinnolle 599 239 euroa. 
Julkaistu 59 minuuttia sitten
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi Jethro Rostedtille määrättiin 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Liikemies Jethro Rostedt tuomittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa veropetoksista vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Ehdollisen vankeuden ohessa Rostedtille määrättiin 90 tuntia yhdyskuntapalvelua. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Rostedtin syyksi luettiin yksi perusmuotoinen veropetos sekä kolme törkeää veropetosta. Rikokset tapahtuivat vuosina 2016-2020.

Rostedt määrättiin korvaamaaan kaikkiaan veroja Verohallinnolle 599 239 euroa. 

Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina Rostedtin tunnustavan syyllisyytensä törkeisiin talousrikoksiin. Rostedtin oli tarkoitus vastata keskiviikkona Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa syytteeseen törkeistä veropetoksista, mutta päivää ennen käsittelyä kävi ilmi, että se on muuttunut tunnustamisoikeudenkäynniksi. 

Rostedt julkaisi tiistaina 9. syyskuuta Youtube-kanavallaan videon, jossa kommentoi vero-oikeudenkäyntiä. 

