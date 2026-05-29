Edmonton Oilersin GM Stan Bowman on saanut Kanadalta uutta tietoa puolustajatähti Evan Bouchardin voinnista.

Bouchard jäi pahasti USA:n Ryan Lindgrenin jyrän alle torstai-iltana pelatussa jääkiekon MM-kisojen puolivälieräottelussa.

Bouchard makasi päähän osuneen taklauksen jälkeen liikkumattomana jäässä. Lopulta Oilers-pakki pystyi nostamaan hiukan päätään ja hänet saatiin talutettua ulos kaukalosta.

Edmontonin general manager Stan Bowman kertoi myöhemmin torstaina Oilers Now -podcastille olleensa jo yhteydessä Kanadan maajoukkuejohtoon ja Bouchardiin.

– He ovat olleet loistavia. He ovat olleet todella aktiivisia minun suuntaani heti siitä lähtien, kun se tapahtui, Bowman sanoi Hockey Canadan toiminnasta.

– He tekstasivat minulle, ja minä olen tekstannut myös Evanin kanssa. Olemme yhteyksissä heihin. Hän on loukkaantunut, mutta voi hyvin. Onneksi se ei ole pahempi kuin mitä oli, seurapomo huokaisi.

Lindgren ajettiin avauserän törkytaklauksestaan ulos. Boucharin MM-turnaus saattoi päättyä ennen lauantaina Suomea vastaan pelattavaa välierää.

– Se oli selvästi kamala taklaus. Olen pettynyt, että näen tuollaista tapahtuvan, mutta onneksi nyt on toukokuu ja harjoitusleiriin on vielä pitkä aika. Luulen, että hän toipuu hyvin tuosta, Bowman totesi.