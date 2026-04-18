Maalivahti Justus Annunen ja puolustaja Ville Heinola vahvistavat Leijonia MM-kisoissa Sveitsissä toukokuussa. Hyökkääjä Aatu Räty liittyy MM-leiritykseen antamaan näyttöjä kisapaikkaa varten. Leijonat kertoo asiasta verkkosivuillaan.
Nashvillen NHL-vahti Annunen hyppää Leijonien matkaan viikkoa ennen MM-turnauksen alkua ja on mukana Ruotsin EHT-turnauksessa toukokuussa. 26-vuotias Annunen on seuransa kakkosvahti, kun ykkössoihtua kantaa Juuse Saros. Annunen pelasi kuluvalla sesongilla 28 ottelua torjuntaprosentilla 90,7.
Winnipeg Jetsin organisaatiossa pelaava Heinola ja Vancouver Canucksia edustava Räty puolestaan liittyvät leiritysjoukkueeseen jo kuun vaihteessa ja pelaavat jo Tshekin EHT-turnauksessa. Heistä Heinolalla on jo siis paikka kisakoneessa.
25-vuotiaan Heinolan kausi sujui pääosin AHL:ssä. Hän oli Jetsin riveissä viidessä NHL-pelissä. Räty, 23, pelasi Canucksissa tällä kaudella 66 ottelua tehopistein 4+10=14.
Leijonat on jo aiemmin kertonut, että Floridan Aleksander Barkov ja Anton Lundell, sekä NY Rangersin Urho Vaakanainen ovat mukanan MM-kisajoukkueessa.
Jääkiekon MM-kisat pelataan 15. toukokuuta alkaen Sveitsissä. Leijonat on mukana Zürichin A-lohkossa, jossa myös isäntämaa pelaa.