Nelosen The Voice of Finlandin 15. kauden voitti räppäri.
The Voice of Finland huipentui perjantaina finaaliin Turun Logomossa. Finaalinelikon voittaja ratkaistiin yleisöäänin, ja voiton vei Elastisen tiimiin kuulunut Jose Carlos. 2Pacin kappaleen California Love ja Eminemin hitin Stan esittänyt räppäri sai 34 prosenttia yleisöäänistä.
– En odottanut tätä, kiitos kaikille, Jose Carlos sai sanotuksi voiton varmistuttua.
Jenni Vartiaisen tiimin finalisti Kreetta Sihvola sai äänistä 30 prosenttia. Hän esitti Kaj Chydieniuksen klassikon Sinua, sinua rakastan sekä Celine Dionin Titanic-elokuvasta tutun My Heart will go on -hitin.
Sanni Kurkisuon tiimin Saw Shane oli finaalin kolmas 19 prosentin äänimäärällä. Arttu Wiskarin tiimin Arthur Rinne sai äänistä 17 prosenttia.
Shanen kappalevalinnat olivat Alphavillen Forever young ja Coldplayn Sky full of stars, Rinteen puolestaan Tina Turnerin Proud Mary ja Suurlähttiläiden Pitääxsunaina.
Finaalinelikko Jose Carlos, Arthur Rinne, Saw Shane sekä Kreetta Sihvola.