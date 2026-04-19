Suomen kokeneimpiin NHL-aktiivipelaajiin kuuluva puolustaja Olli Määttä on mukana Leijonien MM-joukkueessa toukokuussa Sveitsissä. Jääkiekkoliitto kertoo asiasta verkkosivuillaan.
MM-turnaus on Määtälle uran neljäs. Hän on edustanut Leijonia kahdesti myös olympialaisissa, viimeksi päättyneenä talvena Milanossa.
Määttä liittyy MM-joukkueeseen viikko ennen turnauksen alkua ja pelaa Ruotsin EHT:lla.
Puolustaja on kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja Pittsburghin riveistä. Tätä nykyä Määttä edustaa Calgary Flamesia. Hän on pelannut NHL:ssä pudotuspelit laskien lähes 900 ottelua.
Määttä on edustanut kaikkiaan kuutta eri NHL-seuraa.
Leijonien MM-joukkueeseen on nimetty Määtän lisäksi Pohjois-Amerikasta tähän mennessä Aleksander Barkov, Anton Lundell, Urho Vaakanainen, Justus Annunen ja Ville Heinola.
MM-turnaus käynnistyy perjantaina 15. toukokuuta.