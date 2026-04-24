Leijonien MM-leiriryhmä täydentyy kahdeksalla pelaajalla. Neljä nimeä putosi toisen leiriviikon päätteeksi.
Leijonat lähtee ensi viikolla Tshekin EHT-turnaukseen uudistuneella leiriryhmällä. Uusina mukaan tulevat Euroopan sarjoista maalivahti Emil Larmi, puolustajat Mikael Seppälä ja Vili Saarijärvi sekä hyökkääjät Sakari Manninen ja Juho Lammikko.
Pohjois-Amerikasta mukaan hyppäävät Ville Heinola, Aatu Räty ja Topias Vilen.
Kevään ensimmäisestä leiriryhmästä putosivat maalivahti Kim Saarinen, puolustajat Santtu Kinnunen ja Topi Niemelä sekä hyökkääjä Jere Lassila.
Viikko ennen MM-kisoja pelattavaan Ruotsin EHT-turnaukseen mukaan tulevat Aleksander Barkov, Anton Lundell, Jesse Puljujärvi, Mikko Lehtonen, Lenni Hämeenaho, Olli Määttä, Urho Vaakanainen ja Justus Annunen.
Leijonat kohtaa ensi torstaina Tshekin, lauantaina Sveitsin ja sunnuntaina Ruotsin.
Jääkiekon MM-kisat pelataan 15. toukokuuta alkaen Sveitsissä.
Leijonien kolmannen MM-leiriviikon ryhmä:
Maalivahdit
Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
Puolustajat
Hatakka Santeri, HV71, SHL
Heinola Ville, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL
Honka Anttoni, HC Ajoie, NLKokkonen Mikko, Linköping HC, SHLKukkonen Miska, HPK HämeenlinnaRiikola Juuso, SCL Tigers, NLRissanen Rasmus, Linköping HC, SHLSaarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NLSeppälä Mikael, HC Sparta Praha, EHLVilén Topias, Utica Comets, AHL / New Jersey Devils, NHL