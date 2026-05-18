Aatu Räty nöyryytti USA:n puolustajaa.
Paitsi että Suomen hyökkääjä Aatu Räty kihautti tyrmäävässä voitossa Yhdysvaltoja vastaan maalin hän oli tarjoamassa puolustaja Connor Cliftonille noloa hetkeä.
Räty väisti avauserän loppupuolella Cliftonin taklauksen vaihtoaition edessä.
Clifton lensi ohi menneen tööttinsä johdosta itse kaiteen päälle ja kuikuili siitä vaihtoaitioon.
Mediajätti TSN irvaili USA:n pakille.
– Tuo taklausyritys ei mennyt Connor Cliftonilta suunnitellusti, TSN kirjoitti höystäen sosiaalisen median viestiä sekä punastuvalla että vedet silmissä nauravalla emojilla.
Räty laukoi avauserässä Leijonien 3–1-maalin. Tehokkaasti osumia iskenyt Suomi voitti lopulta 6–2.