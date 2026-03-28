Harry Potter -sarjasta julkaistiin ensimmäinen traileri.
Uudesta Harry Potter -maailmaan sijoittuvasta sarjasta on julkaistu ensimmäinen traileri. Sarjan ensimmäinen kausi kantaa nimeä Harry Potter ja viisasten kivi, ja se saa ensi-iltansa HBO Maxilla joulukuussa 2026.
Harry Potterin roolissa nähdään Dominic McLaughlin, Hermione Grangerina Arabella Stanton ja Ron Weasleyna Alastair Stout.
Jos traileri ei näy, voit katsoa sen täältä.
Neville Longbottomin roolissa nähdään Rory Wilmot, Dudley Dursleyna Amos Kitson. Louise Brealey hyppää Matami Rolanda Huiskin saappaisiin, ja Anton Lesser nähdään Garrick Ollivanderina.
J.K. Rowlingin kirjoihin perustuva sarja on käsikirjoittama ja tuottama.