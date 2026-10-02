Peräti kuusi jääkiekon SM-liigan ottelua siirtyy.

SM-liiga tiedotti torstaina kuudesta ottelusiirrosta. Viisi niistä on tehty jääkiekon Mestarien liiga CHL:stä johtuen.

Sport–Jukurit-ottelu puolestaan siirrettiin kevätkaudelta lokakuulle muun hallivarauksen vuoksi.

SM-liigan ottelusiirrot:

Tiistaiksi 6.10. merkitty HIFK–TPS siirtyy pelattavaksi keskiviikkona 14.10. klo 18.30.

Tiistaiksi 6.10. merkitty Kärpät–K-Espoo siirtyy pelattavaksi keskiviikkona 7.10. klo 18.30.

Tiistaiksi 13.10. merkitty TPS–Ilves siirtyy pelattavaksi tiistaina 20.10. klo 18.30.

Tiistaiksi 13.10. merkitty KalPa–Ässät siirtyy pelattavaksi keskiviikkona 14.10. klo 18.30.

Tiistaiksi 20.10. merkitty Ilves–Jukurit siirtyy pelattavaksi lauantaina 24.10. klo 17.00.

Sunnuntaiksi 7.3.2027 merkitty Sport–Jukurit siirtyy pelattavaksi jo tiistaina 20.10.2026 klo 18.30.

SM-liiga ottaa tiedotteessaan vastuun CHL:n jäljiltä tehdyistä ottelusiirroista.

Suomen pääsarja selvittää, että SM-liigan ja CHL:n välisessä sopimuksessa määritellään tiettyjä pelipäiviä, jotka on varattu vain CHL-otteluille. SM-liigassa on tällä niin kutsutulla superkaudella poikkeuksellisesti 17 joukkuetta ja runkosarjaotteluita peräti 64, mistä johtuen ottelupäiviä tarvitaan tavallista enemmän. SM-liiga neuvotteli siksi CHL:n kanssa poikkeusluvista pelipäiviä koskien.

SM-liiga avaa, että yksi ratkaisu oli sarjan aikainen aloittaminen 1.9. ja pelaaminen "CHL-päivinä".

– Neuvottelimme asiasta CHL:n kanssa ennen kesää, ja niiden keskustelujen pohjalta teimme otteluohjelman. Olin jäänyt siihen ymmärrykseen, että voimme pelata noina nyt kyseessä olevina CHL-päivinä. Kuluvan viikon aikana kävi kuitenkin ilmi ettei näin ollut, ja CHL ymmärrettävästi halusi pitää kiinni ottelupäivistään, SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen sanoo.

Hän pyytää anteeksi.

– Pahoittelemme seuroille ja kannattajille tästä syntyvää harmia, varsinkin kun varoitusaika on näin lyhyt.

– ​On ilman muuta avoimesti ja suoraan sanottava, että minun olisi otteluohjelman vastuuhenkilönä pitänyt varmistaa asia paremmin, Markkanen myöntää.