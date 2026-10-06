Jääkiekon kotimaisten liigaseurojen väliset tuloerot kasvavat lähitulevaisuudessa, arvioi konsulttiyhtiö EY raportissaan.
EY:n mukaan on todennäköistä, että pudotuspelien uudistunut tulonjakomalli sekä ensi vuonna avautuva rahapelimarkkina johtavat tuloerojen kasvuun Liigan sisällä. Uudistukset tuovat merkittävän muutoksen seurojen tulonmuodostukseen.
EY:n raportin mukaan seurojen panostus kuluvaan liigakauteen sisältää taloudellisia riskejä, sillä seurat ovat kasvattaneet pelaajabudjettejaan tavoitellakseen säilymistä ylimmällä sarjatasolla.
Liiga siirtyy ensi kaudella kaksitasoiseen 14+10 joukkueen sarjamalliin.