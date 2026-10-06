SM-liigassa täydessä kriisissä tarpova KooKoo otti voiton CHL-reissullaan Itävallassa.
KooKoo kaatoi kotijoukkue Klagenfurtin maalein 5–3. Kouvolalaiset paukuttelivat avauserässä itsensä 4–0-johtoon.
Maalintekijöinä kunnostautuivat SM-liigassa heikohkosti osuneet hyökkääjät. Kotimaan liigassa vain yhden maalin ja kaksi pistettä yhdeksään peliin tehnyt Ville Meskanen hurjasteli 1+3=4 pistettä.
Niin ikään vain kertaalleen maalinteossa SM-liigassa onnistuneet Robert Rooba, Kim Nousiainen ja Miska Siikonen osuivat, Siikonen kahdesti.
KooKoo palaa seuraavaksi liigataipaleelle. Se pelaa viikonloppuna Jukureita ja HPK:ta vastaan. Joukkue on hävinnyt kaikki 10 runkosarjaotteluaan ja kasassa on pahnan pohjalla vain yksi sarjapiste.
Kaikkiaan illan voitto oli KooKoolle toinen tänä syksynä, se oli voittanut yhden ottelun aiemmin CHL:ssä.