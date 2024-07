Taistelukoiriin lukeutuva "staffi" on Suomen suosituimpia rotuja – näin omistajat kommentoivat voimakoirien aiheuttamia huolia

– Omat koirani tulevat toimeen muiden kanssa remmissä. Toisten koirien sietäminen muiden koirien läsnä ollessa on se, mitä voi staffilta edellyttää. Mutta staffi ei ehkä taivu siihen, että heti pistetään leikiksi tuntemattoman koiran kanssa, kertoo Staffordshirenbullterrieriyhdistyksen jalostustoimikunnan puheenjohtaja Taru Korhonen .

Yksittäinen tapaus heijastuu

Niin sanottujen voimakoirien, eli taistelukoirien ympärillä käytävä keskustelu on jakautunutta. Keskustelupalstojen ääripäissä joko puolustetaan rotua voimakkaasti tai sitten halutaan kieltää koko rotu.

– Ihmiset helposti yleistävät kaikki samantyyppiset rodut samaksi. Staffilla ja pitbullilla on samoja sukujuuria satojen vuosien takaa, mutta kyseessä on kaksi täysin erilaista rotua.

Joissakin maissa osa taistelukoiriin kuuluvista roduista on kielletty kokonaan. Esimerkiksi Norja on kieltänyt muun muassa pitbullterrierin ja amerikanstaffordshirenterrierin (amstaffin) ja tosa inun.

– Pitää tiedostaa, että sillä on tappelutausta. Pitää huolehtia siitä, että oma koira on aina hallinnassa, eikä sitä anna sellaisiin käsiin, jotka eivät sitä hallitse. Aivan lapsille tai vanhuksille en staffia talutettavaksi antaisi, se on vahva koira, sanoo Korhonen.