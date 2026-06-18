Supertähti Lionel Messin perhe on julkaissut lausunnon Jorge Messin eli Lionelin isän tilanteesta. Perhe vahvisti Jorgen kärsivän terveysvaikeuksista.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
– Hän on tällä hetkellä lääkinnällisessä valvonnassa, toipumassa ja tilanne kehittyy suotuisasti, medioille lähetetyssä lausunnossa sanotaan.
Messin perhe otti kantaa Jorge Messin terveydentilasta liikkuneisiin huhuihin.