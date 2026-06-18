– Hän on tällä hetkellä lääkinnällisessä valvonnassa, toipumassa ja tilanne kehittyy suotuisasti, medioille lähetetyssä lausunnossa sanotaan.

– Perhe haluaa ilmaista syvän tyytymättömyytensä siihen, että jotkut ovat suhtautuneet tähän yksityiseen perheasiaan ilman herkkyyttä, kunnioitusta ja hienotunteisuuttaa, tiedotteessa kritisoidaan.

– Perhe selventää, että vain hänen lähimmillä perheenjäsenillään on tarkkoja ja luotettavia tietoja Jorgen tilasta. Siksi mitään versioita, jotka eivät tule perheeltä itseltään, ei tule pitää pätevinä ja totuudenmukaisina. Toivomme vastuullisuutta, harkintaa ja myötätuntoa.