Pääministerin kissan, Larry the Catin sometilillä julkaistiin Starmerin eroilmoituksen jälkeen leikkimielinen päivitys.
Britannian pääministeri Keir Starmer ilmoitti tänään maanantaina erostaan, koska hänen edustamansa työväenpuolue ei tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin.
Starmer pysyy pääministerinä kunnes työväenpuolue on valinnut uuden johtajan. Uusi pääministeri on tiedossa ennen kuin parlamentti palaa kesätauoltaan syyskuussa.
Yksi keskeisistä nimistä Starmerin seuraajaksi on Andy Burnham, joka on pitkään ollut työväenpuolueen näkyvimpiä poliitikkoja.
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Kissa-tilillä leikkimielinen päivitys
Pääministerivaihdoksen vuoksi pääministerin kissan omalla tilillä viestipalvelu X:ssä julkaistiin leikkimielinen päivitys, joka kuului vapaasti suomentaen seuraavasti:
– Olen hyväksynyt Keir Starmerin eron pääpalvelijani tehtävästä ja pyytänyt Andy Burnhamia esittelemään, kuinka monta ateriaa päivässä hän aikoo minulle tarjota.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Yli 18-vuotias Larry-kissa on majaillut Britannian pääministerin virka-asunnolla Downing Street 10:ssä Lontoossa vuodesta 2011 lähtien. Se adoptoitiin aikoinaan eläinsuojasta ratkaisemaan jyrsijäongelmaa, kertoo . Sittemmin kansan suosiksi noussut eläin on nimetty asunnon viralliseksi "hiiripäälliköksi".