Sebastien Ogier varoittaa MM-rallia ongelmasta – ratkaisuksi tuttu ehdotus

Kisojen avauspäivän ajojärjestyksen määrittäminen MM-sarjan pistetilanteen mukaan on saanut osakseen arvostelua ja nyt yhdeksänkertainen maailmanmestari pelkää ongelman vain pahenevan. Kärkikuskit ovat varsinkin soraralleissa kärsineet jouduttuaan ensimmäisenä tien päälle.

Ogier on puhunut pitkään aika-ajoerikoiskokeen tuomisesta takaisin rallin MM-sarjaan. Se oli käytössä vuosina 2012 ja 2013, mutta ei saanut suurta kannatusta lajipiireissä.

Matkustaja oli imeytyä lentokoneen ikkunasta – nyt puhuu vieressä istunut vaimo

– Kuvittele, että sinulla on Rally2-kalusto ja aloitat ajovuorolla 25 irtosoralla. Heillä tulee olemaan massiivinen etu pidossa ja he tulevat olemaan paljon nopeampia kuin Rally1-autot, Ogier varoittaa.