Rallin MM-sarjan olisi harkittava aika-ajojen palauttamista mahdollisen ajojärjestystä koskevan ongelman ratkaisemiseksi, sanoo Sebastien Ogier.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Viron MM-ralli 16.–19.7.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Ogier on puhunut pitkään aika-ajoerikoiskokeen tuomisesta takaisin rallin MM-sarjaan. Se oli käytössä vuosina 2012 ja 2013, mutta ei saanut suurta kannatusta lajipiireissä.
Kisojen avauspäivän ajojärjestyksen määrittäminen MM-sarjan pistetilanteen mukaan on saanut osakseen arvostelua ja nyt yhdeksänkertainen maailmanmestari pelkää ongelman vain pahenevan. Kärkikuskit ovat varsinkin soraralleissa kärsineet jouduttuaan ensimmäisenä tien päälle.
Lue myös: Thierry Neuville paljasti, mitä hän ehdotti Toyotalle – halusi tasoittaa lähtöasetelmia
Tulevasta kaudesta alkaen MM-sarjan autot yksinkertaistuvat ja putoavien kustannusten myötä mukaan odotetaan myös asiakastalleja. Tällä kilpailuun MM-pisteistä toivotaan nykyistä isompaa joukkoa kuljettajia.
Sen myötä nykyinen tapa määrittää osakilpailuiden avauspäivän ajojärjestys saattaa tulla tiensä päähän, kun tulevat ykkösluokan autot eivät juuri poikkea nykyisistä Rally2-autoista.