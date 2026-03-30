Ähtärin eläinpuiston taustayhtiö on kerännyt tavoiteltua suuremman rahasumman osakeannissaan.

Mesi Zoo kertoo keränneensä annissaan yhteensä 563 500 euroa, kun tavoitteena oli 500 000 euroa.

Onnistunut osakeanti merkitsee sitä, että eläinpuisto voi aloittaa kesäkauden suunnittelun.

– Olemme todella kiitollisia osakeannin lopputuloksesta ja saamastamme luottamuksesta. Tämä antaa meille hyvän ja vakaan lähtökohdan rakentaa kautta 2026 sekä kehittää eläinpuiston toimintaa pitkäjänteisesti, Mesi Zoon hallituksen puheenjohtaja Risto Sivonen kertoo tiedotteessa.

Osakeannissa mukaan lähti yhteensä 158 osakasta. Suurin osa pääomasta (385 000 euroa) tuli kuudelta A-osakkaalta.

Lue myös: Ähtärin eläinpuisto saa jatkajan

Uusi toimintarakenne

Ähtärin eläinpuisto hakeutui konkurssiin viime syksynä. Puisto suljettiin virallisesti lokakuun lopussa.

Eläimiä on konkurssin jälkeen hoitanut Vieraile ja välität -yhdistys, joka on toiminut lahjoitusvarojen turvin.

Tammikuussa kerrottiin, että eläinpuiston toimintaa pyritään jatkamaan kahden toimijan mallilla.

Vieraile ja välität -yhdistyksen rinnalle perustettiin taloutta, myyntiä ja markkinointia hoitava osakeyhtiö eli Mesi Zoo.

Uuden toimintamallin mukaan Vieraile ja välität -yhdistys vastaa lajiensuojelusta, eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista sekä toimii opastus- ja opetustyössä.