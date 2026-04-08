Illan Asian ytimessä jaksossa pohdittiin Iranin sodan seuraavia käänteitä sekä Suomen mahdollista roolia rauhan edistämisessä.
Asian ytimessä -ohjelmassa keskusteltiin keskiviikkona Yhdysvaltojen, Israelin ja Iranin välille solmitusta kahden viikon mittaisesta aselevosta ja sen vaikutuksista.
Illan jaksossa asiantuntijana toiminut rauhanvälitysjärjestö CMI:n ohjelmajohtajan Oskari Erosen mukaan Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump on saavuttanut sotilaallisesti paljon.
Toistaiseksi on kuitenkin liian aikaista arvioida pitkän aikavälin saavutuksia.
Asiantuntija nosti esiin kolme "perusskenaariota", kun häneltä kysyttiin sodan jatkumisesta ja mahdollisista seuraavista käänteistä.
– On se valitettava mahdollisuus, että tulitauko purkautuu. Sitten on sellainen mahdollisuus, että neuvotteluita edistetään, mutta ei oikein päästä mihinkään lopputulokseen.
Toinen vaihtoehto voi toteutuessaan johtaa hetkellisesti iskujen vähenemiseen, mutta "rähinä voi palata uudelleen".
Kolmas vaihtoehto, jonka Eronen nostaa esiin, on, että syntyy positiivinen neuvotteluiden imu. Siihen tarvitaan kuitenkin hänen mukaansa "jotakin konkreettista, joka alkaa toimia".
Suomella rooli Iranin rauhanprosessissa?
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) keskusteli keskiviikkona Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin kanssa. Valtonen totesi, että Suomi on valmis tukemaan rauhantyötä Iranissa.
Erosen mukaan vastaavanlainen avun tarjoaminen on Suomelle historiankin valossa varsin tyypillistä.
– Tuleminen tarjolle sopii hyvin suomalaiseen pitkään linjaan. Suomi osoittaa, että on halukas tarjoamaan hyviä palveluksia ja osoittaa diplomaattista ketteryyttä.