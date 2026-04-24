Jari-Matti Latvalan kilpailu Sardinian Historic-rallissa päättyi heti avauserikoiskokeella tapahtuneeseen ulosajoon.

Latvalan ja hänen kartanlukijansa Topi Luhtisen matka Costa Smeralda -rallissa koki kolauksen heti vajaan 15 kilometrin avauspätkällä. Kaksikon kuljettama Toyota Celica ei kuitenkaan vaurioitunut pahasti.

Latvala kertoo sosiaalisen median tilillään menettäneensä auton hallinnan nopean mäennyppylän kohdalla.

– Onneksi minä ja Topi olemme molemmat täysin kunnossa ja saamme Celican korjattua ja palaamme pätkille pian, Latvala kertoi.

Latvala avasi FIA:n Historic-autojen EM-sarjan yleiskilpailun voitolla Katalonian Costa Brava -rallissa yhdessä kartturinsa Janni Hussin kanssa.