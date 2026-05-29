YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo, että ebolaepidemia voidaan pysäyttää Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tedros saapui torstaina vierailulle maahan.
WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli tuhat epäiltyä ebolatatapausta, ja virukseen epäillään kuolleen yhteensä lähes 240 ihmistä toukokuun puolestavälistä alkaen.
Virus on levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja. Tedrosin mukaan WHO ei silti kannata matkustuskieltoja epidemian torjumiseksi. Niistä ei hänen mukaansa ole juuri apua.