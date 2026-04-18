Armenialaisnainen rikkoi samalla kertaa kaksi ennätystä.
Armenialainen Mari Davtyan, 21, sai nimiinsä kaksi uutta ennätystä Guinnessin ennätystenkirjaan.
Fitnessiin hullaantunut Davtyan on nyt eniten kyykkyjä minuutissa tehnyt nainen sekä eniten kyykkyjä kolmessa minuutissa tehnyt nainen.
Minuutissa Davtyan ehti tehdä 84 kyykkyä, ja kolmessa minuutissa 170.
Ennätyskyykkäys suoritettiin Armeniassa elokuussa 2025.
Niille, jotka haluavat parantaa omaa kyykkäystulostaan, Davtyanilla on yksi selkeä neuvo:
– Paras neuvoni on se, että saavuttaaksesi tavoitteesi sinun täytyy treenata kovaa ja säännöllisesti, Davtyan kertoi Guinnessille.
Kyseessä eivät olleet naisen ensimmäiset ennätykset, sillä viime vuonna hän sai haltuunsa eniten hyppynaruhyppyjä trampoliinilla minuutissa tehneen naisen tittelin. Lisäksi Davtyanilla on useita muita ennätyksiä vetämässä.