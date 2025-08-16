Jos peuraa pienempi eläin juoksee auton eteen, pitääkö sen yli oikeasti ajaa?

Kysyjän ohjeet ovat vähän joko – tai -tyyppisiä. Katsotaan, olisiko jotain kuitenkin tehtävissä.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Autokoulussa opetettiin, ettei peuraa pienempää eläintä kannata väistää. Kaverilleni taas opetettiin, ettei koiraa pienempää eläintä pidä väistää. Kumpi ohjeista on oikein?

Vastaus: Kysymyksessä esitettyihin ohjeisiin liittyy varmasti ajatus siitä, ettei kuljettajan pidä eläinten kohdalla tehdä hätiköityä väistöliikettä, joka johtaa mahdollisesti tuhoisaan törmäykseen esimerkiksi vastaantulijan kanssa.

Ohjeet ovat kuitenkin monessakin mielessä varsin erikoiset ja kyseenlaiset. Ensinnäkin, erottaako autoilija esimerkiksi metsäkauriin ja valkohäntäpeuran toisistaan? Entä kumpi näistä kahdesta on suurempi eli kumpaa päin voi ajaa ja kumpaa päin taas ei?

Samaan problematiikkaan törmätään koiran kohdalla. Tielle ryntäävä koira voi olla iso tanskandoggi, irlanninsusikoira, bernhardilainen tai mastiffi – vaihtoehtoisesti se taas voi olla pienen pieni chihuahua, kääpiövillakoira tai terrieri.

Voiko tuota kysymyksessä esitettyä ohjetta noudattaa koiran kuin koiran kohdalla vai onko tässä kuitenkin koolla väliä?

Usein on myös muita vaihtoehtoja

Tähän samaiseen keskustelunaiheeseen törmää valitettavan usein myös "Esson baarien" kahvipöytäkeskusteluissa ja varsin usein yleinen ajattelutapa tuntuu olevan, että "yli vaan". Olenkin aina ihmetellyt, että miksi juuri tämä aihe nähdään aina niin musta-valkoisena?

Moni tuntuu ajattelevan, että näissä tilanteissa on tasan kaksi vaihtoehtoa: ajaa eläimen yli tai päin vastaantulevaa rekkaa. Joskus harvoin toki näin saattaa ollakin, mutta kuitenkin vain todella harvoin.

Hyvin usein törmääminen eläimen kanssa tai sen yliajaminen on vältettävissä jarruttamalla, ilman väistöä – eikä jarrutuksen edes tarvitse olla mitenkään voimakas, kun tilanne havaitaan ajoissa.

Itse myös väistän eläintä, jos jarruttaminen ei riitä ja liikennetilanne väistön turvallisesti mahdollistaa. Tämä tietenkin edellyttää, että kuljettaja seuraa aktiivisesti liikennetilannetta niin edessä, takana kuin sivustoillakin, jotta hänellä on käsitys siitä, mitä missäkin tilanteessa on turvallista tehdä ja mitä taas ei.

Poliisi oli törmätä moottoritielle kirmanneeseen nelijalkaiseen. Juttu jatkuu videon alla.

0:19 Video näyttää, miten lähellä osuma oli. Vain nopea mutta hallittu jarrutus esti osuman, kertoi Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

Olen jalankulkijana nähnyt tilanteen, jossa suoralla tieosuudella ainoana ajava kuorma-auto ajaa hitaasti tietä ylittävän sorsaperheen yli. Oma ymmärrykseni ei riitä, miksi?

Joko kuljettaja keskittyi ohjaamossa johonkin täysin epäolennaiseen eikä huomannut jo kaukaa havaittavissa ollutta poikuetta tai sitten hän ei vaan viitsinyt hiljentää nopeutta, mikä olisi kyllä ollut varsin helposti tehtävissä ilman mitään hätäisiä toimia. Oli syy kumpi tahansa, on tuollainen toiminta liikenteessä todella itsekästä.

Turvaväli auttaa tässäkin

Ajettaessa toisen auton perässä on hyvä pitää mielessä, että ei ole mitenkään tavatonta, että Suomen metsä- ja peltotaipaleilla liikkuu erikokoisia eläimiä, jotka pakottavat edellä ajavan jarruttamaan.

Ajoneuvolla on pidettävä edellä ajavaan sellainen etäisyys, ettei peräänajon vaaraa ole. Samalla myös omat mahdollisuudet tehdä havaintoja aikaisemmin paranevat huomattavasti.

Törmääminen eläimeen on ennen kaikkea kuolettava eläimelle – mutta myös tuhoisa autolle. Jo pieneenkin eläimeen törmääminen maantienopeudessa aiheuttaa helposti varsin kalliita vaurioita.

Vastaus kysymykseen

Unohdetaan siis nuo kysymyksessä annetut häilyvät raja-arvot ja käytetään maalaisjärkeä. Jos pienenkin eläimen hengen pystyy säästämään toimimalla järkevästi, muuta liikennettä vaarantamatta, miksei näin sitten toimittaisi?

