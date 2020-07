Jani näki vaimonsa salaamat viestit ja ymmärsi, ettei olekaan lapsensa isä – määrättiin oikeusvaltion sokean pisteen takia maksamaan elatusmaksua: "Ei tässä ole mitään järkeä"

– Käytännössä tämä kaikki on lähtöisin siitä, että sanoin vuonna 2003 Kulosaaren kirkossa “tahdon”.

Espoolaista Jania, 42, voi luonnehtia oikeusvaltion sokeaan pisteeseen joutuneeksi mieheksi. Hän on vuosien ajan elänyt poikkeuksellisessa isyyskiistassa. Selkkauksen tämänhetkisenä lopputulemana hänen pitää joka kuukausi maksaa yli 300 euroa elatusmaksua lapsesta, joka on toisen miehen.

Uuvuttava oikeusprosessi on niellyt kymmeniä tuhansia euroja asianajokuluja ja turmellut Janin terveyttä. Hän sai tietää vaimonsa vaalimasta synkästä salaisuudesta tammikuisena iltana vuonna 2016 ollessaan poikansa kanssa yökylässä vanhempiensa luona.

Kulissit kaatuivat

– Kuka lapsen isä on?

Kevät murheen alhossa

Mahdoton tehtävä

Seitsemän viikkoa myöhässä

Äiti vastusti kumoamista

Isyyden kumoamiskanteen toimittamisen määräajasta voidaan poiketa vain, jos kyseessä on erittäin painava syy.

Sen sijaan äiti vastusti isyyden kumoamista, koska Jani “on ollut lapsen syntymästä asti tämän elämässä ainoa lapsen tuntema isä. Jani on halunnut olla isä, mutta on muuttanut mieltään ilmeisesti avioeroprosessista johtuen.” Sitaatti on lainaus käräjäoikeuden päätöksestä.