59 prosenttia osallistuneista paljasti, että pelotteluun ja pelottavaan pukeutumiseen pyhitetty halloween on juhlapäivistä itseasiassa vuoden vaikeimpia. 57 prosenttia sanoi sen olevan pahempi kuin ystävänpäivä ja 79 prosenttia tunnusti tuntevansa olonsa vähintään yksinäiseksi halloweenina.

Tuore tutkimus paljastaa, että ainakaan Yhdysvalloissa vuoden yksinäisin päivä ei välttämättä olekaan uudenvuodenaatto tai ystävänpäivä.

Sinkuilla teetetyn kyselyn perusteella ystävänpäivä ei ehkä olekaan vuoden yksinäisin juhlapäivä.

Jopa 77 prosenttia vastanneista tunnusti teeskennelleensä, että heillä on suunnitelmia halloweenina. Valitettavasti 62 prosenttia paljasti myöntävänsä vain harvoin kokemiaan yksinäisyyden ja surun tunteita läheisilleen. Sen sijaan he esittävät kaiken olevan hyvin, vaikka he tuntisivatkin olonsa yksinäiseksi ja eristäytyneeksi.