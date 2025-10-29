Halloween tuo monelle amerikkalaiselle elämään enemmän surua kuin jännitystä.
Tuore tutkimus paljastaa, että ainakaan Yhdysvalloissa vuoden yksinäisin päivä ei välttämättä olekaan uudenvuodenaatto tai ystävänpäivä.
Marraskuun viimeisenä päivänä juhlittavan halloweenin väitetään korostavan sinkkujen eristäytyneisyyden, näkymättömyyden ja merkityksettömyyden tunnetta. Asiasta uutisoi New York Post.
Mutta kuinka ihmeessä kauhua, magiaa ja mystiikkaa sisältävä halloween voi juhlapäivänä saada sinkut tuntemaan olonsa surullisiksi?
Dating.com teetti tutkimuskyselyn tuhannella sinkulla. Vastauksista selvisi, että valtaosa toden totta pitää halloweenia yksinäisenä päivänä.
59 prosenttia osallistuneista paljasti, että pelotteluun ja pelottavaan pukeutumiseen pyhitetty halloween on juhlapäivistä itseasiassa vuoden vaikeimpia. 57 prosenttia sanoi sen olevan pahempi kuin ystävänpäivä ja 79 prosenttia tunnusti tuntevansa olonsa vähintään yksinäiseksi halloweenina.