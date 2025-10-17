Keulamummona lasten keskuudessa tunnettu nainen on kiusannut koululaisia vuosien ajan.

Kuopion Jynkän koulun oppilaat ja alueella liikkuvat lapset ovat muutaman vuoden ajan saaneet pelätä vanhempaa naishenkilöä, joka on käyttäytynyt arvaamattomasti.

Lasten keskuudessa henkilö on nimetty Keulamummoksi, sillä hän on käyttäytynyt aggressiivisesti etenkin pyörällä keulivia lapsia kohtaan.

Jynkässä asuvan Hannan lapset ovat kohdanneet henkilön useaan otteeseen.

– Kahdeksanvuotias tyttöni oli kävelemässä kaverin luokse. Koulun kohdalla (vanhempi nainen) oli tullut takaapäin ja ilman mitään varoituksia, tönäissyt hänet mahalleen maahan.

Äiti kertoo, ettei lapsi ollut voinut varautua yllättävään tilanteeseen mitenkään.

– Laitoin Facebook-ryhmään viestin, josko muilla olisi ollut vastaavia kokemuksia ja sain lukuisia vastauksia.

MTV Uutiset on nähnyt osan vastaanotetuista viesteistä.

– Todennäköisesti sama ”mummo”, joka noin kuukausi sitten kävi lapseni pyörään käsiksi, eräässä viestissä kerrotaan.

– Huutelee lapsille ja on aggressiivinen, toisessa kerrotaan.

Hanna-äiti uskoo tyttärensä muistavan tapahtumat lopun ikäänsä. Kuvituskuva.COLOURBOX

Koulusta viestiä jo kaksi vuotta sitten

Kuopion Jynkän koululaiset ovat 1–6 -luokkalaisia. Oppilaita koulussa on nelisen sataa.

Viesteistä selviää, että lapsia pelottava henkilö asuu aivan koulun lähistöllä. Hänen toimintaansa on seurattu jo vuosien ajan.

Koulun rehtori Viivi Kariniemi lähetti lasten oppilaille viestin oppilaita puhuttaneesta ja pelottaneesta henkilöstä.

– Koulun piha-alueen laitamilla, pyörätiellä, oli kulkenut lyhyehkö naishenkilö, joka oli heitellyt lumipalloilla koulusta lähteviä oppilaita, joulukuussa 2023 lähetetyssä Wilma-viestissä kerrotaan.

Viestissä kerrotaan, että tapahtumista on ilmoitettu poliisille. Vanhempia pyydetään olemaan provosoimatta henkilöä vastaavissa tilanteissa.

Hanna kertoo, että hänen tyttärensä ei ollut provosoinut millään tapaa. Tönäisy tuli takaapäin ”aivan puskista”.

Pari vuotta vanhempi Hannan poika on kertonut äidilleen, että henkilö olisi käynyt myös hänen pyöräänsä kiinni.

– Poikani kertoi minulle, että hän olisi huutanut: Keuli hullu poika auton alle, huolestunut äiti kertoo.

– Vastaavia tarinoita tuli kymmeniä yksityisviestejä Facebookissa.

Hanna jätti tyttärensä tilanteesta rikosilmoituksen poliisille.

– Poliisin kädet olivat kuitenkin sidotut, kun en pystynyt kertomaan tekijän henkilöllisyyttä ja siksi lähdin selvittämään sitä Facebookin kautta.

– Ei siinä pitkään mennyt, että tiedot selvisivät ja ilmoitin ne poliisille.

Osoitetietojen ja henkilöllisyyden selvittämisen myötä tilanne kuitenkin eteni.

Itä-Suomen poliisi vahvistaa MTV Uutisille, että tapaukseen sopiva rikosilmoitus on jätetty.

– Näihin kriteereihin osuvasta asiasta meiltä löytyy rikosilmoitus. Tässä vaiheessa poliisilla ei ole tämän enempää kerrottavaa asiasta, Itä-Suomen poliisin viestinnästä kerrotaan.

Huoli-ilmoitus kiusaajasta

Terveysalalla työskentelevä Hanna kertoo tehneensä henkilöstä myös huoli-ilmoituksen.

– Huoli-ilmoitus otettiin kai vakavasti. Tyttöä hakiessani, huomasin, että poliisiauto oli henkilön osoitteessa häntä ottamassa kyytiin.

Huoli-ilmoituksen voi jättää aikuisesta ihmisestä, jos herää huoli hänen hyvinvoinnista, terveydestä tai turvallisuudesta. Huolta voi aiheuttaa esimerkiksi vanhuksen kotona pärjääminen tai yksin asuvan aikuisen elämänhallinnan ongelmat.

– Jos naisella on esimerkiksi psyykkisiä oireita, toivon, että hän saisi asianmukaisen hoidon. Toivottavasti tämä nyt loppuisi.

Kumoon tönäistyn tytön äiti kertoo, että lapselle jäi tapahtumasta pelkoa ja asiaa on käsitelty kotona paljon. Pahan säikähdyn lisäksi, tilanteessa ei onneksi kehollisia ruhjeita

– Äitinä, kyllähän se pahalta tuntui ja luulen, että tyttö tulee tilanteen muistamaan lopun ikäänsä. Varmasti, aika turvattomalle tuntuu, että mitä tapahtuu, Hanna sanoo.