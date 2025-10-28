Tuore selvitys paljastaa, että haavoittuvassa asemassa olevat lapset jäävät usein urheiluseurojen ulkopuolelle.
Urheiluharrastus tuo iloa ja yhteisöllisyyttä lasten elämään.
– Kaikkien tutkimusten pohjalta tiedämme, että pitkäkestoinen ja yhteisöllinen harrastaminen on parhaimmillaan syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa, kertoo Me-säätiön toimitusjohtaja Tiina-Maija Toivola Huomenta Suomen haastattelussa.
– Vaikka 60 prosenttia lapsista ja nuorista harrastaa urheiluseuroissa, on siellä aliedustettuina tietyt ryhmät, Toivola arvioi.
Iso osa lapsista jää harrastusten ulkopuolelle | MTV Uutiset
Tuloksissa korostuivat erityisesti ne lapset, joilla on perheessä kasautunutta huono-osaisuutta. Toinen korostunut ryhmä olivat lapset ja nuoret, joiden kotikieli on joku muu kieli kuin suomi tai ruotsi.
– Koetaan enemmän kiusaamista, syrjintää ja rasismia urheiluseuratoiminnassa, eikä saada ystävyyssuhteita solmittua samalla tavalla kuin muut, Toivola kertoo.
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun seuratoiminnan asiantuntija Jaakko Räty tunnistaa urheiluseuratoiminnan kasautuneet kipupisteet.
– Seurat tekevät valtavaan hienoa ja arvokasta toimintaa edelleen pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin, Räty muistuttaa.
Seuroissa ammattimaistuminen on tapahtunut vasta viimeisten vuosien aikana hyvin nopeaa tahtia.
– Uusien toimintaryhmien muodostaminen vaatii resursseja, rahaa, osaamista ja ihmisten sitoutumista siihen asiaan. Se haastaa urheiluseuratoiminnassa sitä, että ovet olisivat avoinna kaikille, Räty arvioi.
Räty kokee, että tietyissä seuroissa näkyy vielä tietynlainen rohkeudenpuute uusien toimintatapojen ja -mallien luomisessa.
Me-säätiön tutkimuksessa selvisi myös, että mitä monimuotoisempi harrastajaryhmä, sitä enemmän joukossa ilmeni kiusaamista. Se vaatii ohjaajalta tai valmentajalta sekä pedagogisia taitoja, että vuorovaikutustaitoja.
– Eli miten kohdata se ihminen, Räty muistuttaa.
Lapsia ja nuoria tulee nykyisin monista erilaisista ympäristöistä ja kulttuuritaustoista. Seuratoiminnan piiriin tulee harrastamaan erilaisia ihmisiä erilaisine ominaisuuksineen ja toimintarajoituksineen.
– Myös meidän valmentajien ja ohjaajien pitää kyetä kehittymään, Räty summaa.
Selvityksen mukaan maksuttomat ryhmät tai taloudellinen apu toimivat erittäin hyvin keinona saada eritaustaiset lapset mukaan liikkumaan. Millaisia mahdollisuuksia urheiluseuroilla todellisuudessa on tarjota maksutonta harrastustoimintaa? Katso haastattelu kokonaisuudessaan yltä.