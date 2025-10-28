Juuri nyt Avaa

– Vaikka 60 prosenttia lapsista ja nuorista harrastaa urheiluseuroissa, on siellä aliedustettuina tietyt ryhmät, Toivola arvioi.

Haavoittuvissa asemissa olevat lapset jäävät kuitenkin yhä useammin pois harrastuksista. Me-säätiön tuoreessa urheiluseurojen toimintaa selvittäneessä laajassa tutkimuksessa korostuivat sosiaaliset syyt, kuten kiusaaminen ja syrjintä, jotka vaikuttavat lasten mahdollisuuksiin osallistua harrastustoimintaan.

– Kaikkien tutkimusten pohjalta tiedämme, että pitkäkestoinen ja yhteisöllinen harrastaminen on parhaimmillaan syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa, kertoo Me-säätiön toimitusjohtaja Tiina-Maija Toivola Huomenta Suomen haastattelussa.

Urheiluharrastus tuo iloa ja yhteisöllisyyttä lasten elämään.

Miksi yhä useampi lapsi saa harrastaa, mutta osa jää yhä kentän laidalle? Katso tästä asiantuntijoiden haastattelu lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnasta.

Tuloksissa korostuivat erityisesti ne lapset, joilla on perheessä kasautunutta huono-osaisuutta. Toinen korostunut ryhmä olivat lapset ja nuoret, joiden kotikieli on joku muu kieli kuin suomi tai ruotsi.

– Koetaan enemmän kiusaamista, syrjintää ja rasismia urheiluseuratoiminnassa, eikä saada ystävyyssuhteita solmittua samalla tavalla kuin muut, Toivola kertoo.

Seuratoiminta pyörii vapaaehtoisvoimin

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun seuratoiminnan asiantuntija Jaakko Räty tunnistaa urheiluseuratoiminnan kasautuneet kipupisteet.

– Seurat tekevät valtavaan hienoa ja arvokasta toimintaa edelleen pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin, Räty muistuttaa.

Seuroissa ammattimaistuminen on tapahtunut vasta viimeisten vuosien aikana hyvin nopeaa tahtia.

– Uusien toimintaryhmien muodostaminen vaatii resursseja, rahaa, osaamista ja ihmisten sitoutumista siihen asiaan. Se haastaa urheiluseuratoiminnassa sitä, että ovet olisivat avoinna kaikille, Räty arvioi.

Räty kokee, että tietyissä seuroissa näkyy vielä tietynlainen rohkeudenpuute uusien toimintatapojen ja -mallien luomisessa.

Toiminta kehittyy

Me-säätiön tutkimuksessa selvisi myös, että mitä monimuotoisempi harrastajaryhmä, sitä enemmän joukossa ilmeni kiusaamista. Se vaatii ohjaajalta tai valmentajalta sekä pedagogisia taitoja, että vuorovaikutustaitoja.

– Eli miten kohdata se ihminen, Räty muistuttaa.

Lapsia ja nuoria tulee nykyisin monista erilaisista ympäristöistä ja kulttuuritaustoista. Seuratoiminnan piiriin tulee harrastamaan erilaisia ihmisiä erilaisine ominaisuuksineen ja toimintarajoituksineen.