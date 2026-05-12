Mailoja katkeilee merkillisellä tavalla.

MTV Urheilun studioisäntä Teemu Niikko nosti jääkiekon SM-liigan kuudennen loppuottelun jälkeen pöytään silmiinpistävän ilmiön.

– On ollut vaikea välttymältä ajatukselta, miten näitä mailoja menee näin paljon poikki. Se on jollain tavalla korostunut tämän kevään aikana ja myös tässä finaalisarjassa, Niikko sanoi.

Hän lisäsi, että seitsemännessä finaalissakin näin voi käydä pienellä hetkellä, ja se voi "ratkaista kaiken".

Asiantuntija Antti-Jussi Niemi on huomannut saman ilmiön.

– Minun mielestäni näitä on tosi paljon ja varsinkin Tapparalta menee paljon poikki, hän kommentoi.

Niemi muisti esimerkiksi tilanteen, jossa tanskalaispyssy Joachim Blichfeldillä meni maila "ratkaisevalla hetkellä" poikki, kun Tappara haki lopussa kavennusta viime viikon maanantaina Kouvolassa pelatussa finaalissa kuudella kenttäpelaajalla kolmea vastaan.

– Ainahan niitä voi joskus mennä. Mutta kyllä noita menee huolestuttavan paljon. Kyllä minä lähtisin miettimään, onko jossain laadussa vikaa, Niemi ruoti.

Keskustelu aiheesta ylälaidan videolla, jossa näet myös esimerkkitilanteita. Oman huomionsa nostaa esiin myös asiantuntija Jesse Joensuu.

Lue myös: Rikard Grönborg onnitteli suomalaisia