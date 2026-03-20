Jyväskylän jäähallin jää petti ennen JYPin ja Pelicansin välisen pudotuspeliottelun toista erää.

Kun joukkueet palasivat ensimmäisen erätauon jälkeen jäälle, ei peli kuitenkaan päässyt jatkumaan jääongelmien vuoksi.

Jää oli päässyt pehmenemään laidan reunalta niin paljon, että joukkueet komennettiin takaisin pukukoppiin.

Ottelun toinen päätuomari Antti Boman avasi tilannetta ottelulähetyksessä.

– Se (jää) oli tosi pehmeä. Siihen kun astui päälle, niin terä upposi sinne. Ei se kyllä pelikuntoinen ole tällä hetkellä. Pitää odottaa, että se jäätyy. Sitten jatketaan, Boman kertoo.

Bomanin mukaan avauserässä jäässä ei huomattu mitään ongelmaa.

– Onneksi nyt huomattiin. Se on niin pehmeä, että siinä loukkaantuu kyllä, jos siihen luistelee, Boman sanoo.

Toistaiseksi ottelun jatkuminen viivästyy ainakin 15 minuutilla, mutta Bomanin mukaan jäädytyksessä voi pahimmassa tapauksessa mennä hieman pidempäänkin.

– Ainakin 15 minuuttia, mutta voi olla, että menee kauemmin. Toivotaan, että mitä nopeammin päästään, niin parempi, Boman sanoo.

Ottelun on tarkoitus jatkua kello 20.00