Hamasin alainen terveysministeriö on kertonut, että vuonna 2023 alkaneessa sodassa on kuollut ainakin 71 000 palestiinalaista.

Israelilaismedioiden mukaan Israelin asevoimat tunnustaa Gazan terveysministeriön ilmoittamat uhriluvut.

Asiasta uutisoivat muun muassa Haaretz ja Times of Israel.

Luvussa on otettu huomioon ainoastaan ne ihmiset, jotka ovat kuolleet suoraan Israelin asevoimien tulituksen seurauksena. Luku ei sisällä kadonneita tai esimerkiksi nälkään kuolleita.

YK, avustusjärjestöt ja mediat ovat jo tähänkin asti pitäneet uhrilukuja luotettavina.