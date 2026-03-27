Jalkapallotähti Kylian Mbappe kiistää viime päivinä lukuisissa medioissa esitetyn väitteen.

Mediassa levisi tällä viikolla tieto, että Real Madrid olisi diagnosoinut Mbappen polvivamman väärin, koska häneltä olisi kuvattu väärä polvi.



– Se ei ole totta, Mbappe sanoi ranskalaislehti L´Équipen Youtubessa julkaisemalla videolla, joka on kuvattu Ranskan ja Brasilian välisen maaottelun mediatilaisuudessa.



– Ehkä minulla on epäsuorasti vastuuta tilanteesta. Koska kun ei tiedota, mikä tilanne on, ovi jää auki erilaisille tulkinnoille tai kaikki ryntäävät täyttämään aukkoja, Mbappe selvitti.



Mbappe loukkasi vasemman polvensa joulukuussa.