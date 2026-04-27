Pohjois-Korea on muun muassa toimittanut Venäjälle ohjuksia ja ammuksia.
Pohjois-Koreaa itsevaltaisesti johtava Kim Jong-un on vahvistanut jatkavansa tukea Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa. Asiasta kertoo Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA.
Venäjän puolustusministeri Andrei Belousov vieraili viikonloppuna Pohjois-Koreassa. KCNA:n mukaan Kim ilmaisi puolustusministerille uskovansa, että Venäjän asevoimat ja kansa saavuttavat voiton oikeutetussa ja pyhässä sodassa.
Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea on lähettänyt parituhatta sotilasta Ukrainaan taistelemaan Venäjän puolesta sekä toimittanut Venäjälle ohjuksia ja ammuksia.