Porin kaupungin työntekijä oli ollut työssään, kun häntä uhattiin aseella maanantaiaamuna.
Vakava välikohtaus sattui Porissa maanantaiaamuna 6. heinäkuuta, kun Porin kaupungin työntekijää uhattiin aseella.
Työntekijä oli työssään Sampolan kaupunginosassa uhkauksen aikaan.
Tekijä poistui paikalta uhkaamisen jälkeen.
Poliisi tavoitti epäillyn kuitenkin nopeasti ja otti hänet kiinni.
Kiinniotettua epäillään törkeästä ampuma-aserikoksesta ja laittomasta uhkauksesta.
Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, eikä laukauksia ammuttu.