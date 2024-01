Kommentti: Uusi tutkintaryhmä on tehnyt vuonna 1988 kadonneen Piian jutussa perusteellista työtä – voiko tämäkin vanha mysteeri ratketa?

Poliisi vaikenee tuloksista

Poliisi on viime kesän ja syksyn aikana käynyt läpi useita eri perusteltuja tutkintalinjoja. Syy siihen on se, ettei näitä toimia ole aiemmin tässä mittaluokassa toteutettu. Ylen tietojen mukaan muun muassa Piian tapaukseen 2000-luvun alussa vihjekirjeessä yhdistettyä henkilöautoa on tutkittu. Helsingin Sanomien mukaan Jehovan todistajien tiloihin on tehty kotietsintöjä.