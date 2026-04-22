Haminan satametrinen lipputanko puretaan.
Haminaan Suomen 100-vuotisjuhlien jälkimainingeissa rakennettu, sata metriä korkea lipputanko puretaan. Haminan kaupunkikehitysvaliokunnan puheenjohtaja Jaana Suikkanen vahvistaa asian Ylelle ja Ilta-Sanomille.
Tanko pystytettiin marraskuussa 2018 lipputangoksi valtavalle Suomen lipulle, jonka Suomi sai satavuotislahjaksi.
Tanko on kuitenkin päässyt huonoon kuntoon. Kuntotarkastus maaliskuussa paljasti, että tangon pinnoite on halkoillut, ja siitä irtoavat pinnoitteen palaset voivat vahingoittaa ihmisiä. Tämän seurauksena tangon purkamista esitettiin ja lautakunta hyväksyi esityksen. Tangon korjaaminen olisi maksanut noin puoli miljoonaa euroa, kun sen rakentaminen maksoi aikoinaan 700 000 euroa.
Hamina hakee tangon toimittaneelta yritykseltä vahingonkorvauksia. Yle kertoo.