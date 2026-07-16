Brittihovi kannustaa Argentiinalle hävinnyttä Englannin jalkapallojoukkuetta.
Argentiina murskasi eilen Englannin haaveet maailmanmestaruudesta, kun se rökitti maan jalkapallon välieräottelussa 2-1. Englannin suoritus on kerännyt saarivaltiossa runsaasti kritiikkiä.
Joukkueelle sataa myös tukea. Britannian hovi julkaisi Instagram-tilillään otoksen, jossa kapteeni Harry Kane ja Jude Bellingham halaavat.
Postauksessa osoitetaan myötätuntoa joukkueelle.
– Vaikka tänään saatatte nuolla haavojanne, olette edelleen kansakunnan ylpeys – ja nousette jälleen jaloillenne, julkaisussa kirjoitetaan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Argentiina kohtaa sunnuntain MM-finaalissa Espanjan. Englanti puolestaan pelaa pronssiottelussa Ranskaa vastaan.