Poliisin sisäisistä ilmapiirihaasteista on kerrottu toimittajille nimettömin yhteydenotoin. Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon on tullut vain muutamia yhteydenottoja.

Julkisuudessa on puhuttu paljon ilmapiiriongelmista poliisin sisällä ja pelolla johtamisesta, ja toimittajiin eri medioissa on oltu yhteydessä poliisilaitosten sisältä nimettömin yhteydenotoin.

Suomen Poliisijärjestöjen Liitossa on kuultu ilmapiirihaasteista, mutta liittoon ei ole oltu laajalti yhteydessä ongelmien vuoksi.

– Asia on merkittävä, vaikka yhteydenottojen määrä meidän suuntaan ei olekaan kovin merkittävä. Pyrimme ammattiliittona selvittämään, mitä on tapahtunut, onko jossain näitä ongelmia ja miten niihin päästään käsiksi. Sitä varten meillä on laaja henkilöstöedustajaverkosto, jotka ovat poliisilaitoksen itsensä valitsemia henkilöitä ja joilta saadaan tietoa paikan päältä, jos heille sitä vain kerrotaan, SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne sanoo.

Viime kuukausien aikana useamman kerran tiedotusvälineissä on nostettu esiin ongelmat erityisesti Helsingin poliisilaitoksella, jonka sisältä poliiseja on anonyymisti kertonut pelon ilmapiiristä.

SPJL:ssä on selvitelty näitäkin väitteitä.

– Tämä on hyvin suoraan sanottuna vaikea tunnistaa. Tunnustamme tietenkin sen, että osa näin kokee, kun sellaisesta kerrotaan. Olemme selvittäneet asiaa ja olen itsekin käynyt keskusteluja Helsingin poliisilaitoksen johdon kanssa. Olemme pohtineet, mistä tämä voisi johtua.

– Siinä mielessä tämä on vähän ristiriitainen tilanne, että nämä meidän henkilöstön edustajat laitoksen sisältä eivät ole tällaista kokeneet tai havainneet, Rinne sanoo.

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