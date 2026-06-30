Iranin pääneuvottelija kommentoi tilannetta Iranin valtiontelevisiossa.
Iran sanoo pyrkivänsä diplomatiaan Yhdysvaltojen kanssa, mutta ilmoittaa olevansa edelleen valmis sotaan. Asiaa kommentoi Iranin neuvotteluryhmää johtava Mohammad Bagher Ghalibaf Iranin valtiontelevision haastattelussa.
Ghalibaf sanoo Iranin reagoivan tilanteen mukaisesti, jos maiden välinen vuoropuhelu ei toteudu.
Aiemmin tiistaina Iranin ulkoministeriön tiedottaja sanoi, että Iran aikoo vastata, jos Yhdysvallat rikkoo maiden välille solmittua aiesopimusta millään tavalla.
Iranin ja Yhdysvaltojen edustajia on matkustanut Qatariin neuvotteluihin, mutta maiden edustajien ei ole tarkoitus tavata toisiaan.