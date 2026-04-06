Deontay Wilder haastoi Anthony Joshuan kauan odotettuun otteluun voitettuaan Derek Chisoran tuomaripistein Lontoossa lauantaina.

Kun yhdysvaltalainen Wilder nousi kehästä, hän ajautui kasvokkain brittitähti Joshuan kanssa. Wilder kertoi haastaneensa raskaansarjan toisen ex-maailmanmestarin.

– Olen valmis kohtaamaan kenet tahansa. Haluan putsata koko painoluokan, Wilder uhosi.

Wilder oli WBC-liiton mestari, kun Joshua hallitsi kolmen muun liiton mestaruusvöitä, mutta kaksikon välinen superottelu ei koskaan toteutunut. Sittemmin Wilder hävisi Tyson Furylle ja Joshua Oleksandr Usykille, joka on nyt raskaansarjan hallitsija.

Molempien urat ovat olleet viime vuosina laskusuhdanteessa, mutta hurjina tyrmääjinä tunnettujen Wilderin ja Joshuan taisto vetäisi osakseen jättiyleisön.

– Hän (Wilder) sanoi, että tehdään tämä. "AJ" tuijotti häntä jääkylmästi, mutta suostuisi otteluun ilman muuta, Joshuan promoottori Eddie Hearn vahvisti Fight Hub TV:n mukaan.