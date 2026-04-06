Kiovan lähistöllä tehtiin lauantaina urheiluhistoriaa, kun ukrainalaiset sotaveteraanit Artem Hrebet ja Myhailo Drobotenko kohtasivat toisensa nyrkkeilykehässä tekojaloillaan seisten.

Jalkatyö ratkaisee nyrkkeilyottelun, brittiläinen Guardian aloittaa reportaasinsa Brovarysta, Kiovan liepeiltä.

Tällä kertaa nyrkkeilykehistä tuttu liikehdintä oli harkitumpaa, tasapainoa jatkuvasti hakevaa. Aiemmin otteluilta oli keskeytynyt ilmahälytyksen takia.

Kehässä toisiaan löivät kaksi raskaansarjan nyrkkeilijää, jotka ovat menettäneet molemmat jalkansa Venäjän sotatoimien seurauksena. Järjestäjien mukaan kyseessä oli ensimmäinen kilpailullinen nyrkkeilyottelu tupla-amputoitujen ottelijoiden välillä.

– Emme kaipaa sääliä. Elämä jatkuu jopa kokemieni vakavien vammojen jälkeen. Jos annatte meille mahdollisuuden ja resurssit, hoidamme loput, Luhanskiin vuonna 2022 suunnatussa tykistötulessa loukkaantunut Artem Hrebet toteaa.

– Nyrkkeilen muistuttaakseni ihmisiä siitä, että mitä tahansa tapahtuu, Ukraina ja sen ihmiset selviävät tästä.

Hrebetillä ja Myhailo Drobotenkolla on paljon kohtalontovereita. Ukrainan viranomaisten ja kansainvälisten organisaatioiden mukaan yli 100 000 ukrainalaista on menettänyt raajoja Venäjän alkuvuonna 2022 aloittamassa hyökkäyksessä.

Nyrkkeily on ukrainalaisille luonteva tapa ponnahtaa ylös. Onhan maalla lajissa lukuisia sankareita, etunenässä Klitshkon veljekset, Oleksander Usyk ja Vasyl Lomatshenko.