Tähtipelaaja Lukas Jasek tekee asiat omalla tavallaan Ilveksen arjessa. Syy tähän löytyy tshekkihyökkääjän lonkista.
Jasek, 28, kertoo MTV Urheilun haastattelussa haasteista keskivartalonsa kanssa. Hänelle on jo tehty yksi lonkkaoperaatio Pelicansissa kaudella 2021–2022.
– En oikein tiedä, mistä kivut johtuvat. Lonkat ovat kaiketi olleet viallisia syntymästäni saakka.
– Lonkat ja sen seudun lihakset ovat kireämpiä kuin normaalilla ihmisellä. Teen jatkuvasti töitä, jotta pystyn pelaamaan seuraavan ottelun ja harjoittelemaan täysillä, Jasek selvittää.
Jasek kertoo toteuttaneensa nykyisiä salirutiinejaan jo kuuden vuoden ajan. Niihin eivät suuret raudat kuulu.
– Joku joukkuekaveri on aina naljailemassa henkilökohtaisesta ohjelmastani. He piikittelevät minua siitä, mutta yritän iskeä takaisin jostain muusta aiheesta, Jasek kertoo naureskellen.
Lukas Jasek on pitänyt kauden aikana myös Ilveksen kultakypärää.
Kaukalossa on kuitenkin kulkenut Ilves-paidassa. Runkosarjassa hyökkääjä summasi 56 ottelussa tehot 10+40=50.
Ilveksen ja KalPan välinen puolivälierä jatkuu 4. ottelulla Kuopiossa maanantaina. Ilves johtaa sarjaa 2–1.